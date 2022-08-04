В Ялгоре пройдет благотворительная ярмарка

На территории горнолыжного курорта Ялгора 6 августа в 12:00 откроется ярмарка в поддержку благотворительного фонда имени Арины Тубис. Около 1000 скаутов представят на суд гостей национальные игры, мастер-классы и угощения из 20 регионов России.

«В Карелии на традиционный скаутский слет собрались подростки со всей России. А ярмарка – это доброе дело, которое они делают для детей республики. Собранные средства пойдут в Благотворительный фонд имени Арины Тубис. Сам Фонд помогает тяжелобольным детям и взрослым, проживающим в Карелии»,

- отметили организаторы.

С 12.00 посетителей ждет интересная развлекательная программа, а с 16:00 – скаутский парад. Фото: информационная служба ДЮЦ.