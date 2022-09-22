Осенью отремонтируют проезд на Ключевой

В Петрозаводске отремонтируют проезд между домами №23 и №25 по улице Репникова на Ключевой. Данный участок включен в муниципальный контракт и будет приведен в порядок до 31 октября. Так ответили в Комитете ЖКХ карельской столицы на запрос депутата Горсовета Екатерины Реутовой.

С просьбой восстановить и заасфальтировать проезд к ней неоднократно обращались жители района.

«Эта дорога к двум образовательным учреждениям – детсаду №64 и школе №33. По ней ежедневно ходят дети и родители. Однако несколько лет участок находится в аварийном состоянии и не соответствует требованиям безопасности. В этом году приведен в порядок двор дома №23 по улице Репникова, поэтому ремонт примыкающего к нему проезда станет логическим продолжением этих работ и фактически завершит общее благоустройство территории»,

- отметила Екатерина Реутова. Фото: vk.com/gorsovetptz.