«Оружейникам» достался серьезный соперник из Москвы

В воскресенье, 23 июля, в Петрозаводске пройдет матч по американскому футболу. «Карельские оружейники» встретятся на «Спартаке» с соперником из Москвы – командой «Кэпитал Шаркс».

Карельские игроки считают, что соперник очень серьезный. В составе московской команды несколько многократных чемпионов страны, выступавших за национальную сборную.

Карельским ребятам нужна поддержка болельщиков. Матч четвертьфинала второй лиги начнется в 13:30, вход свободный. // фото unsplash.com/Lucas Andrade