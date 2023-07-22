22 июля 2023, 11:01
«Оружейникам» достался серьезный соперник из Москвы
Матч по американскому футболу пройдет в это воскресенье, вход свободный
В воскресенье, 23 июля, в Петрозаводске пройдет матч по американскому футболу. «Карельские оружейники» встретятся на «Спартаке» с соперником из Москвы – командой «Кэпитал Шаркс».
Карельские игроки считают, что соперник очень серьезный. В составе московской команды несколько многократных чемпионов страны, выступавших за национальную сборную.
Карельским ребятам нужна поддержка болельщиков. Матч четвертьфинала второй лиги начнется в 13:30, вход свободный. // фото unsplash.com/Lucas Andrade