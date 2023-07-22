Граффити с карельскими чемпионами спорта нарисовали в Петрозаводске

Трансформаторные будки продолжают украшать рисунками в столице Карелии. В этот раз граффити появились возле лицея №13 на Кукковке, сообщается в паблике энергетиков. Уличный художник Андрей Птицын изобразил карельских чемпионов спорта.

На подстанции на фоне олимпийских колец изображены фигуры тхэквондиста и гимнастки.

Выбор рисунка не случаен. В лицее учились олимпийские чемпионы Владислав Ларин - по тхэквондо и Анастасия Максимова - по художественной гимнастике, а также четырехкратный чемпион России, чемпион Европы по тхэквондо Антон Катков и биатлонист, участник Кубка мира, серебряный призер чемпионата Европы Виталий Чернышев.

На выбор было предоставлено несколько эскизов, окончательный вариант выбирали в ходе опроса преподавателей лицея, учеников и родителей. // фото скриншот видео сюжета «ГТРК Крелия»