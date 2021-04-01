Опытный охотник незаконно убил лося в Карелии

Утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Пряжинского района. Он обвиняется в незаконной охоте, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в феврале 2021 года опытный охотник с большим стажем в Пряжинском районе, недалеко от поселка Сяпся убил лося, не имея на это разрешения. Нанесенный государству ущерб был оценен в 80 тысяч рублей.

При задержании у мужчины был изъят дорогой карабин, из которого, по версии следствия, было застрелено животное.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото ndn.info