01 апреля 2021, 15:07
Опытный охотник незаконно убил лося в Карелии
Житель Пряжинского района предстанет перед судом за охоту без разрешения
Утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Пряжинского района. Он обвиняется в незаконной охоте, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По версии следствия, в феврале 2021 года опытный охотник с большим стажем в Пряжинском районе, недалеко от поселка Сяпся убил лося, не имея на это разрешения. Нанесенный государству ущерб был оценен в 80 тысяч рублей.
При задержании у мужчины был изъят дорогой карабин, из которого, по версии следствия, было застрелено животное.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото ndn.info