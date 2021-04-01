В Карелии объявили план «Перехват» после ограбления магазина

В минувший вторник в полицию Медвежьегорска поступило сообщение об ограблении одного из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что неизвестные несколько раз ударили 50-летнюю продавщицу стеклянной бутылкой по голове. Женщина потеряла сознание. После этого нападавшие забрали из кассы 124 тысячи рублей, схватили бутылку коньяка и ретировались.

В городе был объявлен план «Перехват». Подозреваемых взяли на железнодорожном вокзале. Были задержаны 31-летний ранее судимый житель республики и 35-летняя уроженка Ростовской области. Мужчина и женщина не имеют определенного места жительства. Они признались в грабеже. При досмотре у них были обнаружены деньги, небольшую часть средств нападавшие успели потратить на алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Подозреваемые задержаны. Проверяется их причастность к совершению других преступлений. Фото rosguard.gov.ru