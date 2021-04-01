На севере Карелии мужчина забил своего знакомого до смерти

Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщает СУ СК по РК.

По версии следствия, в конце марта 2021 года обвиняемый, находясь в поселке Ледмозеро Муезерского района, в ходе совместного употребления спиртных напитков поссорился со своим знакомым и жестоко избил его. От полученных травм потерпевший скончался.

Обвиняемый заключен под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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