01 апреля 2021, 14:12
На севере Карелии мужчина забил своего знакомого до смерти
Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет
Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщает СУ СК по РК.
По версии следствия, в конце марта 2021 года обвиняемый, находясь в поселке Ледмозеро Муезерского района, в ходе совместного употребления спиртных напитков поссорился со своим знакомым и жестоко избил его. От полученных травм потерпевший скончался.
Обвиняемый заключен под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Фото с сайта trassae95.com