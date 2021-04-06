Опубликовано расписание самолетов из Петрозаводска на юг

С середины мая начнутся полеты самолетов из Петрозаводска в Симферополь, с июня - в Анапу и Сочи. Об этом сообщает портал «Петрозаводск транспортный».

Авиарейсы в Анапу и Сочи будут выполняться раз в неделю (по вторникам и средам соответственно). В Симферополь самолеты будут летать трижды в неделю: по вторникам, средам и четвергам - в Крым, по понедельникам, вторникам и средам - в Петрозаводск. Завершится выполнение сезонных рейсов в сентябре-октябре.

Перевозчиком на южных рейсах будет авиакомпания «Северсталь». Стоимость билетов на самолеты в Анапу и Симферополь начинается от 9900 рублей, в Сочи - от 10900 рублей.

Кроме этого, летом самолеты в Москву будут летать ежедневно. В конце сентября количество авиарейсов в столицу снова начнет сокращаться. Фото gazeta-karelia.ru