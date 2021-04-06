Жители отдаленных поселков Карелии страдают без лекарств

Десятки поселений Карелии не имеют аптечных пунктов, а их жители лишены возможности купить лекарства. Об этом сегодня говорили на профильном комитете Законодательного собрания республики.

Как сообщили представители министерства здравоохранения, всего в регионе зарегистрировано более пятисот точек по торговле лекарствами, большая их часть находится за пределами Петрозаводска. Почти 140 аптечных пунктов базируются в ФАПах и амбулаториях.

Очень много примеров, когда в районах закрываются индивидуальные предприниматели, аптечные точки, и тогда министерство подключается, совместно с медицинскими организациями рассматривает вопросы розничной торговли,

– сообщили в Минздраве.

Однако в полусотне фельдшерских пунктов торговля не ведется. По словам чиновников, причин тому несколько. Так, где-то нет работника – он приезжает на время. Некоторые фельдшеры просто отказываются заниматься розничной торговлей. Насильно организовать продажу медикаментов, как выясняется, невозможно.

По многим населенным пунктам решаем вопрос с государственным предприятием «Карелфарм», но в целом проблема существует давно. Ни одна аптечная организация, кроме «Карелфарма», не подчиняется ни одной структуре власти,

– констатировал специалист.

В минздраве отметили, что льготные лекарства зачастую распространяются через работников амбулаторий. Кроме того, к этой работе привлекают волонтеров.

Депутаты раскритиковали работу Минздрава в части обеспечения людей лекарствами.

Здесь министерство слабо выглядит. Только я могу назвать два примера, когда предприниматель готов открыть торговую точку, но сталкивается с препонами. Почему в Великой Губе открылся аптечный пункт после вмешательства спикера Заксобрания? Депутат Николай Зайков точно так же бился с Чупой,

– сказал председатель комитета Алексей Хейфец.

Депутат Эмилия Слабунова отметила, что аптечных пунктов нет в десятках сельских поселений, которые сами, в свою очередь, состоят из множества населенных пунктов. Ее коллега Валерий Шоттуев сообщил, что аптеки нет даже в Толвуе, где работает государственное сельхозпредприятие. Хейфец предположил, что фельдшерам надо доплачивать, чтобы они не отказывались продавать лекарства. А факт распространения лекарств через волонтеров он посчитал возмутительным.

– Министерство должно осуществлять патронаж, сейчас оно самоустранилось, – резюмировал депутат. В результате комитет по здравоохранению рекомендовал Минздраву обеспечить контроль над доступностью лекарственного обеспечения людей, живущих в сельской местности. Фото lentachel.ru