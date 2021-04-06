Дмитрий Медведев обсудил проблемы Карелии с главой республики

Сегодня в Москве заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обсудил с главой республики Артуром Парфенчиковым вопросы развития Карелии. Медведев также является председателем межведомственной комиссии СБ по защите интересов России в Арктике. Встреча была посвящена развитию северных территорий, сообщил Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Чиновники говорили о важности скорейшего расселения аварийного жилья на севере и на приравненных к Крайнему Северу территориях, обсуждали реализацию инвестиционных проектов в Арктической зоне, перспективы использования Беломорско-Балтийского канала, порта Кемь, железнодорожной и автотранспортной инфраструктур Карелии в системе грузоперевозок Северного морского пути.

Кроме того, на встрече рассмотрен вопрос скорейшей реконструкции международных пунктов пропуска «Вяртсиля» и «Люття». Фото со страницы Дмитрия Медведева/vk.com