Арбитраж подтвердил незаконность платной парковки на площади Гагарина

Сегодня, определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда оставлено без изменения решение арбитражного суда Карелии от 5 ноября 2020 года, о признании недействительным договора аренды земельного участка для размещения платной парковки на площади Гагарина в Петрозаводске, сообщает прокуратура Карелии.

Суд обязал ООО «А3» (арендатор) вернуть министерству имущественных и земельных отношений Карелии земельный участок, на котором располагается паркинг.

Суд резюмировал, что при заключении оспариваемого договора, не было получено согласие администрации Петрозаводского городского округа на создание и использовании иными лицами на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, что является нарушением требований статьи 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Кроме того, при рассмотрении дела было установлено, что автомобили при расположении их на парковочном месте значительно выходят за пределы предоставленного в аренду земельного участка.

Решение суда вступило в законную силу с момента оглашения апелляционного определения, его исполнение находится на контроле прокуратуры республики.

«Петрозаводск говорит» писал ранее о данной тяжбе. История эта тянется уже давно.

В феврале 2013 года договор аренды земельного участка на площади Гагарина под платный паркинг был заключен с ООО «Авторевю». В мае 2019 года предприниматель отказался от платной парковки, и на короткий промежуток времени петрозаводчане вздохнули свободно. Но ненадолго.

В октябре 2019 года Министерство имущественных и земельных отношений Карелии провело аукцион на аренду земельного участка на площади Гагарина под платный паркинг.

В ноябре 2019 года министерство заключило договор аренды с победителем аукциона - ООО «А3».

Интересно, что ООО «А3» было создано 23 сентября 2019 года, словно специально под проводимый аукцион. Единственным учредителем и директором фирмы значится Николай Цыганаш.

Возле вокзала появился фургончик, внутри которого разместили мониторы, с помощью которых можно наблюдать за происходящим на стоянке. На фургоне – плакат, сообщающий, что ООО «А3» не несет никакой ответственности ни за кражу автомобиля, ни за его повреждение, ни за сохранность личных вещей.

Поначалу новый арендатор требовал за 30 минут стоянки заплатить 60 рублей, а за час – 100 рублей. К немалому возмущению петрозаводчан, с 1 июля 2020 года правила изменились, и арендатор стал требовать 100 рублей, даже если машина простояла просто несколько минут.

Правда, позднее появилось условие, что свыше 2 часов использования стоянки следует заплатить 90 рублей.

И вот теперь, кажется, в истории можно поставить точку.

Фото с сайта ptzgovorit.ru