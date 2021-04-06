Карельские дети за фото природы могут выиграть стажировку в Москве

Федеральный творческо-благотворительный проект МТС «Поколение М» вновь стартует в Карелии.

В этом году конкурс посвятили тему экологии. Для участия требуется сделать фотографии карельской природы и отправить их на сайт проекта «Поколение М». Победитель получит возможность пройти стажировку в проекте «РУСС ПРЕСС ФОТО».

Кроме того, организаторы приготовили сюрприз для юных фотографов Приладожья. В рамках молодежного форума «Взлёт» (Сортавала) состоится мастер-класс известного сортавальского фотографа и блогера Андрея Дербина, в котором все участники смогут получить обратную связь по своем работам. Самых активных ждут памятные сувениры.

Регистрация на мастер-класс по ссылке.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит более 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на лечение 63 детей.