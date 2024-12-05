Опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут улететь обратно

С 1 сентября 2025 года в России изменится порядок взимания платы за регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, рассчитанный на основе тарифов и сборов. Пассажиры, которые опоздают на рейс, смогут воспользоваться обратным билетом, сообщили в минтрансе РФ.

При новом порядке сохраняются все действующие права пассажиров при взимании платы за перевозку, а также вводится ряд изменений.

Так, закреплено право пассажиров, опоздавших на рейс, воспользоваться обратным билетом. Как пишет «Лента.ру», важно, чтобы опоздание было вынужденным.

Размер платы, взимаемой с пассажира за аннулирование перевозки или изменение условий перевозки, ограничивается расходами перевозчика. Авиакомпании должны будут разработать и утвердить документы о принципах ценообразования. // фото «Петрозаводск говорит»