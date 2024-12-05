Путин спросил у вице-премьера, где деньги и заводы

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства Владимир Путин спросил у вице-премьера Дениса Мантурова про мусоросжигающие заводы. Прозвучало два вопроса, где деньги и где построенные заводы.

«Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы по переработке, которые мы планировали, где заводы?» - приводит слова президента РИА Новости.

В ответ президенту сказали, что два завода будут запущены в первом квартале 2025 года, а заводы по сортировке мусора в России созданы «в достаточном количестве». Предприятия по утилизации отходов, в частности должны появиться в Татарстане и Московской области. Но после ухода японских специалистов из России возникли трудности с технологиями. Мантуров заверил, что сложности были решены, осталось достроить заводы.

Вице-премьер пригласил президента на их открытие.

«На открытие хорошо. Ленточки резать - мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги?»

- спросил президент.

Путин добавил, что понимает, что могут быть вопросы с локализацией, но в этом случае должен быть план совместных действий по догоночному графику работы. Путин прямо спросил Мантурова, все ли под контролем и что происходит. Глава государства поручил держать ситуацию на контроле. // фото kremlin