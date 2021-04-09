Оперштаб рассказал о новых случаях внебольничной пневмонии в Карелии

За последние сутки в Карелии были госпитализированы 12 человек с внебольничной пневмонией. Об этом утром 9 апреля рассказали в региональном оперативном штабе по боррьбе с распространением коронавируса.

За последние 24 часа в республике не зарегистрировано новых смертей от легочной инфекции.

Всего с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 5583 пациента, 130 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем заболевшим проводят исследование на COVID-19. (фото inbusiness.kz)