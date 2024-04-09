Оперного певца и участника проекта «Голос» нашли мертвым в Москве

Оперный певец, заслуженный артист России и участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров погиб в столице. Его тело нашли в центре Москвы, передает РИА Новости. Артисту было всего 40 лет.

Кунгуров мог покончить с собой. Он отправил жене сообщение с угрозой совершить самоубийство незадолго до смерти. Они находились в процессе развода. У артиста остались сын и дочь. Музыкант наблюдался у частного психиатра, но на учете не стоял.

Широкой аудитории певец известен по проекту «Первого канала» телешоу «Голос». Он участвовал в программе в 2012 году, был в команде Александра Градского.

Евгений Кунгуров также участвовал в шоу «Один в один», передаче «Большая опера» на телеканале «Культура».

Он работал в театре «Новая опера», Калининградском музыкальном театре, был ведущим передача «Романтика романса» на канале «Культура». // фото: unsplash.com