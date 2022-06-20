Операторы ввели плату за сим-карты для россиян

Мобильные операторы ввели плату за сим-карты. Об этом сегодня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сотовые компании.

Ранее симка для клиентов была бесплатной, однако сотовым операторам пришлось отказаться от закупок сим-карт у западных производителей и перейти на китайский продукт, в связи с чем их себестоимость выросла. Плату берут при заключении контракта на услуги связи.

Например, в «МегаФоне» и его дочке Yota плата составляет 50 рублей. В компании пояснили, что при подключении нового абонента плата из первоначального взноса сразу списывается за активацию номера. По данным издания, «Вымпелком» (бренд «Билайн») планирует установить плату с 21 июня в размере 50 рублей.

По сведениям источника газеты, МТС также введет плату 24 июня, а Tele2 - 1 августа. По данным еще одного источника издания, МТС уже ввел плату за сим-карту в ряде регионов. Операторы МТС и Tele2 не комментируют. (фото unsplash.com, Andrey Metelev)