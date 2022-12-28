Операционная система Windows вновь стала доступной для россиян

Компания Майкрософт открыла российским пользователям доступ к установке ОС Windows, сообщает «Известия». Систему смогут установить те, кто ранее приобрел ее, но из-за ограничений не мог загрузить.

В связи с санкциями Windows можно скачать с торрент-трекеров, но была опаска, что вместе с ней на компьютер попадут вирусы. При этом коробочные версии сейчас поставляют на рынок по параллельному импорту, подтвердили ритейлеры.

Сейчас можно установить как предыдущие варианты – Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7, так и самую последнюю версию – Windows 11 22H2. Также доступен «помощник по установке», который предназначен для обновления ПО. Кроме того, для получения доступа пользователю не требуется наличие VPN. // Фото: unsplash.