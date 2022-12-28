В Карелии появится гостиница, три глэмпинга и две турбазы

В Карелии десять компаний презентовали свои проекты, объем инвестиций которых составит более 1,5 млрд рублей. В региональном Минэкономразвития представили развитие завода деревянного домостроения, производство изделий из природного камня, а также производство из отходов его обработки.

Особенно высокий интерес инвесторов вызывает сфера туризма. Так, в Сортавале крупная федеральная гостиничная сеть построит отель категории «3 звезды» на 120 номеров почти за 1 млрд рублей. До 2025 года на берегу Онежского озера появится как минимум три 3 глэмпинга и две турбазы.

В ведомстве отметили, при реализации проектов в регионе будет создано более 240 новых рабочих мест. А бизнесу республиканское правительство готово предоставить целый комплекс мер поддержки – начиная от полного сопровождения в режиме «одного окна» до субсидирования затрат от 25 до 50% от стоимости проекта. // Фото: gov.karelia.ru.