Цены на игристое вино вырастут в России

С 1 января 2023 года минимальная розничная цена на игристое вино вырастет до 239 рублей за 0,75 литра. Сейчас она составляет 169 рублей.

Минимальные цены увеличатся более чем в 1,4 раза. Соответствующий приказ Минфина опубликован на портале правовой информации.

Минимальная оптовая цена составит 199 рублей против нынешней 137 рублей, отпускная - 166 рублей против 118 рублей. По сообщению агентства «Интерфакс», приказ министерства будет действовать до 31 декабря 2028 года. // фото unsplash.com