iPhone 14 по-русски не заговорит

Российские операторы не смогли договориться с компанией Apple о поддержке функций VoLTE и VoWiFi для линейки iPhone 14. Об этом сообщает «Коммерсант».

Функции VoLTE и VoWiFi улучшают качество связи, и на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика. На iPhone 14 будет недоступна эта услуга, как и высококачественная передача голоса, а для раздачи интернета с устройства потребуется ручная настройка.

Ограничения работы VoWiFi подтвердили все крупные операторы связи России. Но у некоторых из них абоненты смогут звонить через Wi-Fi с помощью приложения через eMotion. Эксперты также отметили, что сам факт блокировки функций снижает ценность смартфона, как и лояльность к системам Apple. // Фото: pxhere.