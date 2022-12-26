ЕС увеличил поставки вина в Россию

Осенью 2022 года страны ЕС увеличили экспорт вина в Россию, сообщает РБК. Европейские поставщики завезли более 40% от объема всего прошлого сезона.

Заметный рост поставок из стран Евросоюза отмечался в августе-октябре. За три месяца экспортировали в Россию около 1 млн гл вина, что на 43% больше объемов, которые были ввезены за этот период годом ранее. Это следует из статистики Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии, которые изучил РБК.

Издание также отмечает, что двузначный прирост экспорта показали Франция – рост составил 89,5%, Германия – плюс 78%, Италия – плюс 58%, и даже Латвия – плюс 37,4%. В топ-5 по приросту поставок год к году вошли страны, которые до сих пор поставляли в Россию небольшие объемы вина. Лидером оказалась Австрия, чей экспорт вырос в шесть раз. Болгария увеличила поставки в пять раз, Хорватия – в три раза, Эстония – на 133%, а Финляндия – на 132%. // Фото: freepik. График: rbc.ru