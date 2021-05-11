11 мая 2021, 22:05
«Опель» сбил шестилетнего велосипедиста у ФОКа на Ключевой
Момент аварии попал в объектив городской камеры видеонаблюдения
Юного велосипедиста сбили вечером 11 мая на Нойбранденбургской улице в Петрозаводске.
Аварию с участием шестилетнего велосипедиста прокомментировали в Госавтоинспекции. Момент ДТП попал в объектив городской камеры видеонаблюдения «Сампо.ру».
По сведениям дорожной полиции, в 18:24 водитель автомобиля «Опель», 1950 года рождения, наехал на маленького велосипедиста. Ребенка доставили в лечебное учреждение. Ему оказали медицинскую помощь.