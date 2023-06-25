25 июня 2023, 11:07
Опасный мостик, битва за зебру и Данила Багров
Городские истории – хорошие и не очень – в рубрике «Дежурный по городу»
Деревянный мостик через Лососинку, который находится рядом с гостиницей «Карелия», постепенно ветшает и приходит в упадок. Дощатый настил ходит ходуном, проваливается, а кое-где и вовсе отсутствует.
На Береговой улице в районе пересечения с набережной Варкауса наконец-то появилась зебра. Местные жители добивались обустройства этого пешеходного перехода четыре года. А «Дежурный» им в этом по возможности помогал.
На трансформаторной будке рядом с торговым центром «V-Маркет» на Кукковке появилось изображение Данилы Багрова — героя фильмов «Брат» и «Брат 2». А рядом цитата актера Сергея Бодрова, сыгравшего Данилу.
Подробности у «Дежурного по городу» (Видео)