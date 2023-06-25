Петрозаводчане делятся впечатлениями о Дне города

В воскресенье паблики петрозаводчан в социальных сетях заполленны фотографиями и эмоциями, которые они получили накануне - в День города. Столица Карелии отметила свое 320-летие.

"Как много интересных, умных, увлеченных людей в нашем городе, талантливых творцов",

- пишут горожане, побывавшие на различных концертных площадках.

"Без помпезности и очень душевно город отметил эту дату. Кажется, еще никогда в День города не было Онежское озеро таким ласковым и безмятежным, как в этом году. Полный штиль".



"Спокойствие озера передавалось людям. Праздник принес радость встречи с друзьями и знакомыми, умиротворяющие эмоции от общей атмосферы, созданной всеми выступающими на множестве артистических площадок, - признания в любви Карелии и ее столице".

На площади Кирова было чем заняться мамам с детьми.

В историческом квартале Петрозаводска состоялся традиционный праздник «Иллюзии Старого города» и его самая яркая часть - конкуср костюмов.

Много было мест, где вкусно угоститься.

А вечером в створе проспекта Ленина группа «Кар-Мэн» пела «В Багдаде все спокойно».

Праздник действительно прошел в Петрозаводске спокойно и душевно.

Послушать выступления коллектива пришло, судя по фото, несколько тысяч горожан. // Фото: Вера Шендакова, Арина Семенова, администрация Петрозаводска, музей «Кижи».