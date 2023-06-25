В ряде домов Петрозаводска отключили холодную воду

Сегодня около 10 часов утра холодное водоснабжение отключили в восьми домах Петрозаводска, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба.

Отключение холодного водоснабжения произошло по адресам: ул. Кондопожская, д.3, 5, 7, пр-кт Октябрьский, д.1, 1Б, 3, 3А, 5. Причина: плановые работы на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО "ПКС - Водоканал".

Подвоз воды организован, сообщает ЕДДС. В 10:40 машины с водой будут стоять по адресу: пр. Октябрьский, д. 5, ул. Кондопожская, д. 7.

Ориентировочное время окончания работ 20:00. // Фото: администрация Петрозаводска.