25 июня 2023, 10:22
В ряде домов Петрозаводска отключили холодную воду
В восьми домах города до вечера не будет холодной воды
Сегодня около 10 часов утра холодное водоснабжение отключили в восьми домах Петрозаводска, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба.
Отключение холодного водоснабжения произошло по адресам: ул. Кондопожская, д.3, 5, 7, пр-кт Октябрьский, д.1, 1Б, 3, 3А, 5. Причина: плановые работы на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО "ПКС - Водоканал".
Подвоз воды организован, сообщает ЕДДС. В 10:40 машины с водой будут стоять по адресу: пр. Октябрьский, д. 5, ул. Кондопожская, д. 7.
Ориентировочное время окончания работ 20:00. // Фото: администрация Петрозаводска.