В Краснодарском крае сняли все ограничения движения

Все ограничения, ранее введенные на трассах Кубани, сняты. Об этом сообщила в Telegram-канале ГИБДД Краснодарского края.

В Тульской и Московской областях пока сохраняются введенные ранее ограничения движения на федеральной трассе М-4 «Дон». 24 июня эта автодорога была перекрыта в нескольких областях из-за попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

В местах скопления машин организовано дежурство бригад медицины катастроф и скорой помощи. // Фото: freepik.com.