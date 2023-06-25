Петрозаводчане жалуются на пустые городские клумбы

Жители Петрозаводска обращают внимание городских служб на пустующий цветник на Кукковке. В прошлом году благоустроили сквер у дома 3 по улице Фролова, а клумба пустует.

«Как не было цветов тогда, так и этим летом пустота, только сорняки растут. Зачем ставили?»,

- спрашивают горожане в паблике «Подслушано в ПТЗ».

Петрозаводчанам хочется красоты. И если одни сажают цветы и кусты под окнами сами, то другие справедливо ждут благоустройства от соответсвующих городских служб. // Фото: группа «Подслушано в ПТЗ».