25 июня 2023, 09:20
Петрозаводчане жалуются на пустые городские клумбы
Цветник в сквере на Кукковке есть, но цветов там нет
Жители Петрозаводска обращают внимание городских служб на пустующий цветник на Кукковке. В прошлом году благоустроили сквер у дома 3 по улице Фролова, а клумба пустует.
«Как не было цветов тогда, так и этим летом пустота, только сорняки растут. Зачем ставили?»,
- спрашивают горожане в паблике «Подслушано в ПТЗ».
Петрозаводчанам хочется красоты. И если одни сажают цветы и кусты под окнами сами, то другие справедливо ждут благоустройства от соответсвующих городских служб. // Фото: группа «Подслушано в ПТЗ».