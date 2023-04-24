Опасный канализационный колодец обнаружен на Невского в Петрозаводске

Открытый канализационный колодец без люка находится практически в центре Петрозаводска, между домами на проспекте Невского, 30 и улице Льва Толстого, 15. Горожане предупреждают об опасности, которую колодец может представлять для водителей автомобилей. Горожанам в темное время суток тоже следует быть осторожными.

Как уверяют подписчики паблика "Подслушано в ПТЗ", в таком состоянии колодец находится уже с зимы. Его "укрыли" дощечками, и это явно не коммунальные службы, которые почему-то не видят проблемы.

Воровство канализационных люков в Петрозаводске происходит регулярно. Так, на улице Лизы Чайкиной в прошлом году в течение трех месяцев не могли добиться результата: колодец примерно так же был прикрыт досочками и ветками.

Часто обращения в службу ЕДДС, в другие официальные ведомства не помогают горожанам обеспечить свою безопасность. // Фото: группа "Подслушано в ПТЗ".