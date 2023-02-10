Опасную стеклоомывайку продавали в Карелии

В Медвежьегорском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в сбыте опасной для людей продукции, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый работал в магазине автозапчастей и продавал стеклоомывающую жидкость, которая не отвечала требованиям безопасности, поскольку содержала метиловый спирт. Всего было выявлено 200 канистр с опасной стеклоомывайкой, часть из них уже была реализована.

Сейчас следователи выясняют детали произошедшего. // Фото СК