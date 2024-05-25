Опасное растение пошло в рост на Ключевой

На улице Сусанина вблизи дома №24 в Петрозаводске заметили борщевик. Растение еще маленькое. Борщевик опасен тем, что его сок оставляет сыпь и ожоги.

По сообщению паблика «Ключевая. Новости района», борщевик Сосновского растет около детской площадки. И с каждым годом его в этом месте становится больше.

В комментариях пользователи предложили скосить растение и посыпать солью. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»