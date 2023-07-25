Опасная инфекция подбирается к популярным среди россиян курортам

В Таиланде растет число случаев заражения лихорадкой Денге. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местное издание.

По данным СМИ, болезнь выявлена уже в 18 провинциях страны. При этом лихорадка вплотную подобралась к популярным среди россиян курортным регионам Пхукет и Чонбури.

Отмечается, что в случае, если число зараженных будет расти и дальше, то провинции, где выявлены зараженные, могут быть объявлены зонами эпидемии. // Фото: unsplash.com / Towfiqu barbhuiya