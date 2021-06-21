Онлайн-кинотеатр KION представил видеоистории военных лет

День памяти и скорби 2021 года ознаменует 80 лет с начала той самой страшной Великой Отечественной войны. Эта история коснулась каждой российской семьи и нашла отражение в кинематографе. Дата – повод посмотреть не только хорошо знакомые, но и новые военные фильмы. Например, онлайн-кинотеатр KION покажет видеоистории о защитниках города, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» – «Медаль моей памяти», а также премьеру военной драмы «Девятаев». Подборка фильмов в нашем материале.

Медаль моей памяти

Проект организован Комитетом по информатизации и связи и Архивным комитетом Санкт-Петербурга. На интернет-портале «Медаль «За оборону Ленинграда» публикуются оцифрованные документы о защитниках блокадного Ленинграда, которые были удостоены медали за оборону города, а в соцсетях проекта организаторы собирают рассказы родственников жителей блокадного Ленинграда. В дальнейшем уникальные истории силами организаторов превращаются в видеовыпуски, включающие интервью с ветеранами и членами их семей.

22 июня, в День памяти и скорби, онлайн-кинотеатр KION покажет первые выпуски, посвященные теме блокадного Ленинграда. Организаторы продолжают съемки сюжетов, в которых дети блокадного Ленинграда и родственники героев рассказывают о своих близких, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», о жизни и быте военных лет. В проект войдет и цикл из 3 просветительских видеосюжетов, в которых представитель историко-мемориального музея «Смольный» рассказывает про самые интересные и значимые эпизоды военного времени. Следующие выпуски также будут доступны к просмотру в онлайн-кинотеатра по мере выхода.

Девятаев

Сценарий фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев» основан на автобиографической книге «Побег из ада». Консультантом масштабного проекта выступил Александр, сын знаменитого летчика. Главную роль исполнил актер Павел Прилучный («Мажор», «Рубеж», «На игре»). В широкий прокат фильм вышел в апреле, в июне стал доступен в онлайн-кинотеатре KION.

Дополняя цифровые премьеры фильмов, 22 июня на главной странице KION появится подборка тематических кинолент: «Перебежчик», «Призраки войны», «Три дня до весны», «Спасти Ленинград», «Собибор», «28 панфиловцев» и многие другие.

Бесплатно посмотреть видеоистории проекта «Медаль моей памяти» в онлайн-кинотеатре KION можно будет с 22 июня. Другие истории тоже можно смотреть, используя полезный «лайфхак: при использовании KION на мобильных устройствах абоненты МТС не платят за мобильный трафик этого сервиса — только за саму подписку.

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