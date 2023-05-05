Онколог назвал шесть указывающих на рак симптомов

Онколог Иван Карасев перечислил симптомы, наличие которых может говорить о развитии у человека рака. Он подчеркнул, что эти признаки могут быть симптомами и других болезней, но обратиться к врачу при их выявлении стоит. Слова специалиста приводит «Доктор Питер».

Первый пункт - это боль. Специалист отметил, что если у человека где-то болит, значит организм привлекает внимание к проблеме. Длительная боль является верным поводом обратиться к медикам.

Второй тревожный звонок - это беспричинная потеря веса. Третий - длительно протекающие заболевания. Например, если кашель не проходит в течение месяца, человеку стоит обследоваться.

Четвертый пункт - появление новых образований на теле и увеличение лимфоузлов. Не стоит забывать о повышении температуры без признаков ОРВИ.

Заключительным поводом насторожиться врач назвал изменения в работе ЖКТ. Тревожным симптомом можно считать появление крови в кале или изменение его формы, например, если стул приобретает форму ленты, объяснил Карасев. // Фото: freepik.com