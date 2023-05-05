Россиянам напомнили о сверхкороткой рабочей неделе

Следующая рабочая неделя будет сверхкороткой - трудиться россиянам придется всего три дня, напоминает производственный календарь.

Из-за празднования Дня Победы жителей страны ждут длинные выходные, которые продлятся с 6 по 9 мая. Рабочими днями станут 10-12 мая.

Следующие праздничные нерабочие дни ждут граждан 10-12 июня в связи с празднованием Дня России и 4-6 ноября по случаю Дня народного единства. Других праздничных выходных до конца года не будет. // Фото: unsplash.com