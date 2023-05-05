Пожилая женщина погибла в кипятке в своей ванной в Петербурге

В Санкт-Петербурге пожилая женщина погибла в собственной ванной. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, трагедия произошла 3 мая на проспекте Косыгина. В ванной комнате одной из квартир было обнаружено тело 68-летней хозяйки жилплощади.

Эксперты нашли на теле погибшей следы от ожогов, которые вероятно появились из-за воздействия кипятка. Точную причину смерти петербурженки еще предстоит установить. // Фото: unsplash.com