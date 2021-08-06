«ОнегоСтройСервис»: Мы выгодно отличаемся от конкурентов

Мария Мешкова, заместитель генерального директора по связям с общественностью УК «ОнегоСтройСервис» поделилась, как в компании уделяют особое внимание просьбам и пожеланиям клиентов - собственников офисов и квартир многоквартирных домов.

Как правило, обращения поступают к нам через формы обратной связи или на общих собраниях, которые мы проводим. Особенно мы приветствуем конструктивную критику в свой адрес. Нам очень нравится находить разумные и правильные решения. Мы видим, как в долгосрочной перспективе они приносят пользу людям. Где -то для утверждения дополнительных затрат требуется проведения общих собраний. Многие вопросы мы решаем в рамках платы за содержание жилья. Например, в июне на выезде из дворовой территории жилого комплекса «Sky Tower» по просьбе жителей было установлено сферическое зеркало. Такое решение было принято в связи с наличием «слепой зоны». У водителей появилась возможность определить момент для безопасного выезда, что минимизирует риск дорожно-транспортного происшествия,

- рассказала Мария Мешкова.

По словам Марии, в жилом комплекса «Панорама» и в доме N26 по ул. Свердлова на общих собраниях собственников помещений были приняты решения о размещении во входной зоне грязезащитных ковриков.

Они удерживают до 90% грязи, проникающей в помещения с улицы, а также обеспечивают безопасность, снижая вероятность получения травмы во время дождей и снегопадов. В этом году мы дополнили ковры фирменным логотипом. Это наш совместный проект с компанией "Линдсрем".

Жилые комплексы «Изумрудный» и «Каскад» могут похвастаться «зелёными коврами». За дополнительную плату перечень стандартных услуг по уходу за газонами в этих комплексах существенно расширен. Дополнительный уход включает в себя работу ландшафтного дизайнера, удаление сорняков, подкормку органическими удобрениями, уход за зелёными насаждениями.

В жилом доме N12 по ул. Братьев Озеровых завершен монтаж системы видеонаблюдения из 19 камер, включая 5 камер в лифтах. Общая стоимость работ составила 447.385 рублей. Собственники квартир имеют возможность в онлайн режиме из любой точки мира через мобильное приложение просматривать камеры. Дом сдан в эксплуатацию 4 года назад. Очевидно, что с принятием этого решения безопасность проживания в доме существенно повысится.

По всем вопросам и предложениям можно обратиться через форму обратной связи на сайте или по телефону 504-504.

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