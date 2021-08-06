Мэрия потребовала убрать лавку с арбузами и дынями в Петрозаводске

Лавка, торгующая фруктами и овощами в центре Петрозаводска, привлекла внимание мэрии. Власти потребовали владельца демонтировать самовольно установленный объект и освободить земельный участок на улице Максима Горького до 23 августа.

«В соответствии с п. 6 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации от 25.04.2011 № 1417, владельца торговой палатки в районе железнодорожного перехода по улице Максима Горького информируют о необходимости убрать конструкцию»,

- говорится в сообщении администрации. (фото источника)