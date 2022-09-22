Олончанин сел пьяным за руль и получил 180 часов обязательных работ

Прокуратура Олонецкого района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будучи уже привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Подсудимый 28 мая был остановлен инспекторами ГИБДД на улице Комсомольская в Олонце. В ходе медосвидетельствования установили, что мужчина был нетрезв.

«По результатам рассмотрения уголовного дела приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением на два года права вождения транспортных средств»,

- пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Фото: pxhere.