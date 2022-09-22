В Петрозаводске в лобовую столкнулись два автомобиля

Сегодня днем в Петрозаводске на пересечении улиц Халтурина, Боровая и Пограничная произошло ДТП с участием легковых автомобилей ВАЗ-2106 и КИА, сообщает портал DTPPTZ.ru.

На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог машины сошлись в лобовую. Водитель ВАЗ-2106 не рассчитал угол поворота и, выезжая на перекресток с улицы Халтурина, выскочил на полосу встречного движения.

От столкновения транспортные средства получили механические повреждения. Скриншот видео: dtpptz.ru.