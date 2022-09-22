На таможенном посту задержали иностранца за попытку дачи взятки

Сотрудники Псковской таможни пресекли попытку дачи взятки таможеннику в размере 15 тысяч рублей. Инцидент произошел на контрольном посту «Убылинка», рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

«Гражданин Украины, прибывший из Латвии на автомобиле, предложил сотруднику таможни денежное вознаграждение за ускоренное перемещение его транспортного средства через таможенную границу»,

- пояснили в ведомстве.

В результате денежные средства были изъяты, а в отношении взяткодателя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), наказание по которой – от штрафа в размере 500 тысяч рублей до лишения свободы на два года. Фото: unsplash.