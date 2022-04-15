Олончан попросили помочь вещами беженцам из Мариуполя

Первые беженцы из Мариуполя прибыли в Олонец, местных жителей попросили помочь вещами. Обращение к олончанам появилось на официальной странице районной администрации «ВКонтакте». Чиновники указали на то, что 15 апреля удалось договориться с руководством олонецкого техникума. Беженцам предоставили комнаты в общежитии образовательного учреждения. В помещениях требуется сделать «небольшой косметический ремонт», а также меблировать.

«Необходимы кровать, постельное белье, электроплитка, стиральная машина, платяной шкаф, что-то из посуды»,

- говорится в сообщении олонецкой администрации, в котором также указан телефон для связи.

В посте говорится, что молодой семейной паре нужна финансовая поддержка и лекарства. Сколько конкретно людей прибыло в Олонецкий район, не уточняется.

Ранее просьбу к добрым костомукшанам помочь беженцам мебелью, постельными принадлежностями и техникой разместила в соцсети группа Совета городского округа, затем запись была удалена, но ее скриншот сохранился у редакции. (фото pixabay.com, PublicDomainPictures)