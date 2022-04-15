15 апреля 2022, 16:00
Муниципальному учреждению требуются сотрудники
«Служба заказчика» ищет специалистов и открыла вакансии
Специалисты в области транспорта и дорожного хозяйства нужны «Службе заказчика» в Петрозаводске. В мэрии сообщили, что муниципальное учреждение ждет резюме от соискателей.
На постоянную работу приглашают сотрудников с как минимум средним профессиональным образованием. Успешных кандидатов официально трудоустроят, обещают соцпакет исоциальные гарантии.
Рабочая неделя пятидневная, есть дежурства по ночам, вечером, в выхоные и праздники.
Резюме нужно присылать на адрес irina.kozyrina@petrozavodsk-mo.ru. // Фото: администрация Петрозаводска