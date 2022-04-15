Проблемой собачьих фекалий займутся на планерке в мэрии Петрозаводска

На городской планерке в мэрии 18 апреля будут обсуждать вопрос загаженных собаками улиц Петрозаводска. Об этом сообщил глава карельской столицы Владимир Любарский, который получает все больше обращений граждан по этому поводу.

Мэр отметил, что администрация не может решить проблему правовыми методами. Наказать хозяев за фекалии, оставленные их питомцами во дворах, не разрешает закон.

Но Любарский обещал заняться вопросом вместе с представителями общественных организаций, готовить в правовые документы поправки, вносить их в том числе на республиканском и федеральном уровнях.

Еще на планерке обсудят безнадзорных животныех число которых тоже зависит от хозяев, выпускающих собак на самовыгул. // Фото: Seaq68/pixabay.com