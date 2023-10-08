Оконная рама рухнула на землю в новом микрорайоне Петрозаводска

Окна снова выпадают в микрорайоне «Скандинавия» в столице Карелии. Об очередном случае «летающей» оконной рамы редакции «Петрозаводск говорит» рассказала местная жительница.

Инцидент произошел 7 октября в 14:10 во дворе дома №8-а на Скандинавском проезде. Рама рухнула на тротуар, буквально в метре от стоявшей машины.

Осколки стекла разлетелись по округе, а рама подпрыгнула и отлетела к другому автомобилю. По счастливой случайности, людей в этот момент на тротуаре не было.

По словам читательницы, это уже второй случай за месяц.

Несколько лет назад мы рассказывали о проблеме падающих рам в жилом комплексе. // фото скриншот видео