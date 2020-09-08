Около сотни кернов взяли с отремонтированных дорог Петрозаводска

Ремонт дорог в Петрозаводске завершается в сроки, погода не подводила, дорожные подрядчики оказались на высоте. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» осталось доделать порядка 5% дорог – на набережной Варкауса, на улице Калинина и на Первомайском проспекте.

Связаны задержки с тем, что ресурсники – Водоканал, Тепловые сети – обновляли свои коммуникации и, как результат, дорожники вынуждены были ждать. Буквально еще дней 10 и по всем объектам работы будут завершены.

Мэрия Петрозаводска в это время продолжает брать пробы асфальта не только на дорогах, но и на тротуарах.

«Работы оцениваю на самом высоком уровне. Петрозаводску были выделены значительные финансовые средства и их освоение прошло успешно»,

– прокомментировал депутат Петросовета Павел Петров

На видео видно, как берется проба на набережной Варкауса. По толщине слоя сразу же понятно, что все в порядке – должно быть порядка 5,5см. А дальше керны отвозят в лабораторию, где определяется уровень жидкости в керне, что тоже немаловажно.