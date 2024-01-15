Около четырех тысяч человек заболело в Петрозаводске ОРВИ за неделю

В Карелии с 7 по 14 января зарегистрировано 167 случаев заболевания Covid-19 и 5708 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения на 5,3 процента (-321 случаев). Однако уровень заболеваемости в целом выше эпидемического порога на 74 процента, за счет возрастных групп 7-14 лет и старше.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3919 случая заболевания ОРВИ и гриппом, что выше эпидемического порога на 109 процентов. За прошедшую неделю была приостановлена деятельность 315 классов в 39 школах столицы Карелии.

За вторую неделю года заболеваемость внебольничными пневмониями по республике регистрируется ниже средне-многонедельного показателя на 20%, зарегистрировано 147 случаев. // Фото: freepik.com.