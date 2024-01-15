Жители карельского города прошли более 13 километров в сильный мороз

Члены клуба «Тысячи шагов. Олонец» совершили свой первый поход 2024 года. Двадцатиградусный мороз не помешал любителям здорового образа жизни.

Утром, увидев показания термометра, организаторы хотели отменить пешую прогулку, но когда на старт явился 10-летний Мирон Редькин с мамой, решились.

В итоге члены клуба ходьбы преодолели десять мостов, пройдя в общей сложности 13 408 метра.

Клуб, организованный В.А.Ефремовым, существует в Олонце уже много лет. // Фото: паблик "Чтобы лучше было жить".