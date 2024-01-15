Донорам в Карелии возобновили выплаты за сдачу крови

Станция переливания крови Петрозаводска возобновила выплаты донорам. С 1 января денежная компенсация (взамен бесплатного питания безвозмездным донорам) составляет 1003,15 рубля.



Выплаты за сдачу крови были прекращены в ноябре прошлого года. Тогда был неизвестен срок этой приостановки. После новогодних каникул доноры могут снова обращаться за выплатами.

Безвозмездные доноры, сдавшие кровь с 27 ноября и позднее, не получившие денежную компенсацию, могут обратиться в кассу Службы крови (ул.Пирогова, 4а).

Станция переливания крови в Петрозаводске работает ежедневно с 8.00 до 15.00 (кроме субботы и воскресенья). // Фото: станция переливания крови Петрозаводск.