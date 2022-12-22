Охоту на волков в Карелии затрудняют снегопады

Волки терроризируют жителей сел и деревень в разных районах Карелии. Их видят в Пудожском, Пряжинском, Прионежском, Суоярвском и многих других районах. Охотинспекторы прилагают усилия для увеличения добычи хищников, сообщили в Минприроды Карелии.

На данный момент охотники добыли за год уже 65 особей, за минувшую неделю – семь. Но выслеживание волков осложняется снегопадами – следы заметает.

Специалисты нашли трех волков в районе Крошнозера, выложили приманку и подготовились к охоте. Когда погода улучшится, охота будет проведена.

На прошлой неделе в Прионежском и Пряжинском районах добыли по три хищника, еще одного – в Беломорском районе. В Суоярвском охоту запланировали на следующую неделю.

Напомним, ранее наш портал сообщал, что волки растерзали домашнюю собаку в поселке Лоухского района. // фото: freepik.com